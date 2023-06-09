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Haberler Enerji Benzin ve motorine zam geldi! 9 Haziran benzin ve motorin fiyatları

Benzin ve motorine zam geldi

Benzinin litre fiyatına 2.69 lira, motorinin litre fiyatına ise 1.37 lira zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı

Giriş: 09.06.2023 - 07:47 | Güncelleme: ABONE OL
Benzin ve motorine zam geldi! 9 Haziran benzin ve motorin fiyatları
HABERTURK.COM

Kurda yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 2.69 lira, motorinin litre fiyatı ise 1.37 lira zamlandı.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 23.92 liraya, Ankara'da 24.34 liraya, İzmir'de 24.37 liraya, Bursa'da 24.34 liraya, Adana'da 24.69 liraya, Diyarbakır'da 25.02 liraya çıktı.

İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı ise 22.05 liraya, Ankara'da 22.51 liraya, İzmir'de 22.63 liraya, Bursa'da 22.54 liraya, Adana'da 22.85 liraya, Diyarbakır'da 23.20 liraya çıktı.

Son zamlarla beraber 2023 genelinde şu ana kadar benzin fiyatı yüzde 23, motorin fiyatı ise yüzde 1 yükselmiş oldu.

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