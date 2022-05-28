Benzine mayısta yüzde 23 zam geldi

HABERTURK.COM

Benzinin litresine bugün itibarıyla ortalama 71 kuruş, motorinin litresine ise 98 kuruş zam geldi. Son zamlarla beraber İstanbul'da benzinin litresi 25.01, motorinin litre fiyatı ise 24.43 liraya yükseldi.

Mayıs başında benzinin litre fiyatı 20.34 lira, motorinin litre fiyatı ise 22.06 lira seviyesindeydi. Yani mayıs genelinde benzine yüzde 23, motorine ise yüzde 10.7 zam zam geldi.

Mayıs ayında benzine 5 sefer zam gelirken 1 sefer de indirim yapıldı.

Tarih Benzin Fiyatı (litre) 1.05.2022 20.34 TL 11.05.2022 21.14 TL 17.05.2022 22.83 TL 19.05.2022 23.86 TL 21.05.2022 22.84 TL 27.05.2022 24.29 TL 28.05.2022 25.01 TL

Nisan ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası arzda yaşanan sıkıntılarla küresel olarak motorinin fiyatında hızlı artış yaşanmıştı. Bu sebeple motorinin pompa satış fiyatı benzini geride bırakmıştı.

Tarih Motorin Fiyatı (litre) 1.05.2022 22.06 TL 2.05.2022 22.07 TL 27.05.2022 23.45 TL 28.05.2022 24.43 TL

PETROL 2 AYIN ZİRVESİNDE

Mayıs ayında yapılan zamlarda küresel enerji fiyatlarındaki artış etkili oldu. Mayıs başında 103.8 dolar civarında olan brent petrolün varil fiyatı yüzde 11 yükselerek dün itibarıyla 115.3 dolara çıktı. Petrol fiyatları böylece son 2 ayın zirvesine ulaştı.

DOLAR YÜZDE 9.2 YÜKSELDİ

Mayısta kurda yaşanan yükseliş de pompa fiyatlarındaki artışa katkıda bulundu. Dolar/TL ay başında 14.86 liradan işlem görürken dün itibarıyla mayıs genelinde yüzde 9.2 yükseldi. Dolar bu seviyeleri son olarak Aralık 2021'de görmüştü.

ARZA YÖNELİK ENDİŞELER

Bu hafta petrol fiyatlarında yaşanan artışta arz daralması endişeleri ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yaklaşan seyahat sezonuyla artan güçlü talep beklentileri etkili oldu.

AB ülkeleri liderlerinin gelecek hafta yapacakları toplantıda Rusya'dan petrol tedarikinin durdurulmasını içeren pakette anlaşacağı beklentilerine yönelik açıklamalar arz daralması endişelerini destekledi.