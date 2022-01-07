Benzin ve motorine zam geldi

EPGİS, akaryakıt ürünlerine zam yapıldığını açıkladı. 8 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 63 kuruş, motorinde 94 kuruş zam yapıldı. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu.

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