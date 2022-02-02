BENZİN VE MOTORİNE ZAM!

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

02/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 39

Motorinde 32 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.