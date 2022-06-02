HABERTURK.COM

Artan kur ve petrol fiyatlarına bağlı olarak mayıs ayında akaryakıtta yaşanan zam yağmuru hazirana da taşındı. Geçtiğimiz ay toplamda benzinin pompa fiyatı yüzde 23, motorin fiyatı ise yüzde 11 yükselmişti.

Son olarak ise bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.22, motorinin litre fiyatına ise 1.49 lira zam geldi.

Son zamla beraber İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 26.23, motorinin litre fiyatı ise 25.91 liraya yükseldi.