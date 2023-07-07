Araç sahipleri dikkat, benzin ve motorine çifte zam yolda!
Motorin ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri, Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından yeniden gündeme geldi. 7 Temmuz Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete Cumhurbaşkanı kararıyla maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında artış yapıldı. Harç ve vergilere yapılan artışın ardından akaryakıt fiyatlarına çifte zam geliyor. LPG, motorin ve benzin fiyatları KDV ve ÖTV zammı oranında artış gösterecek. İşte 2023 Temmuz akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
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Maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 7 Temmuz 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Harç ve vergilere gelen zammın ardından akaryakıt fiyatlarındaki katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den 20'ye kadar yükseldi. Son olarak 6 Temmuz itibarıyla motorin fiyatlarına 87 kuruş zam yapılırken akaryakıt fiyatlarına KDV ve ÖTV zammı ile çifte zam gelecek. İşte Temmuz ayı LPG, motorin ve benzin fiyatları zammına ilişkin merak edilenler...
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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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HARÇLARA YÜZDE 50 ZAM YAPILDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.
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KDV'YE ZAM GELDİ!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış yapıldı.
Mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20'ye çıkarıldı. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi.
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AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE ZAM YOLDA
KDV zammı ile akaryakıt fiyatlarındaki katma değer vergisi oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı.
Döviz kuru üzerindeki değişime göre artış gösteren akaryakıt fiyatlarına çifte vergi zammı gelecek.
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SON OLARAK MOTORİNE ZAM, LPG'YE İNDİRİM GELMİŞTİ!
6 Temmuz motorin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam gelirken, LPG'de 65 kuruş fiyat indirimi gerçekleşti.
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İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,17 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,78 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,68 TL
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İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,21 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,79 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,10 TL
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ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 26,72 TL
Motorin fiyatı: 25,29 TL
LPG fiyatı: 11,02 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 26,71 TL
Motorin fiyatı: 25,37 TL
LPG fiyatı: 10,75 TL