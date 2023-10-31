Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi motorine gelen 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından 30 Ekim Pazartesi gecesi 1 lira 55 kuruş indirim gelmişti. Peki, "Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı? 31 Ekim 2023 benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar?" İşte 31 Ekim 2023 güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatı...