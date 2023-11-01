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        Haberler Gündem Benzin ve motorine indirim veya zam var mı? 1 Kasım 2023 benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Benzin ve motorine indirim var mı? 1 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları

        Küresel çapta yaşanan gelişmeler ve dövizde yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 30 Ekim Pazartesi gecesi motorinde yaşanan 1 lira 55 kuruş indirim araç sahiplerini sevindirirken, "Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı? 31 Ekim benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 1 Kasım 2023 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 00:21 Güncelleme: 01.11.2023 - 00:21
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        • 1

          Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi motorine gelen 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından 30 Ekim Pazartesi gecesi 1 lira 55 kuruş indirim gelmişti. Peki, "Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı? 1 Kasım 2023 benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar?" İşte 1 Kasım 2023 güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatı...

        • 2

          SON OLARAK BENZİNE ZAM GELMİŞTİ!

          Son olarak benzin fiyatlarına 21 Ekim Cuma günü 1 lira 48 kuruşluk zam gelmişti.

          Motorin fiyatlarına ise 17 Ekim'de yapılan 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı 40 liranın üzerine çıkmıştı.

        • 3

          MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

          Mazot fiyatı 30 Ekim gecesinden itibaren yaklaşık yüzde 4’lük düşüş ile 1 lira 57 kuruş geriledi.

        • 4

          AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRA MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

          Akaryakıt fiyatlarına gelen ikinci indirimin ardından İstanbul Anadolu Yakasında 39,52 TL'ye satılan motorin fiyatının 37,95 TL'ye geriledi.

          Ankara'da 40,15 liraya satılan benzinin litre fiyatının ise 38,58 TL'den satılıyor.

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,02 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38,00TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL

        • 6

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,07 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38,06 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL

        • 7

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,68 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,64 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

        • 8

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,78 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,81 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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