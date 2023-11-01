Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi motorine gelen 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından 30 Ekim Pazartesi gecesi 1 lira 55 kuruş indirim gelmişti. Peki, "Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı? 1 Kasım 2023 benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar?" İşte 1 Kasım 2023 güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatı...