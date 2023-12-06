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        Haberler Gündem Benzin ve motorine indirim var mı? 6 Aralık 2023 Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar, kaç TL? Brent petrol düşüyor!

        Brent petrol düşüyor! 6 Aralık 2023 benzin ve motorine indirim var mı?

        Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda araç sahipleri, "6 Aralık 2023 bugün benzin ve motorine indirim var mı, zam gelir mi?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 6 Aralık 2023 Çarşamba güncel benzin, mazot ve LPG litre fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 00:25 Güncelleme: 06.12.2023 - 00:25
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        • 1

          Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatının 80 doların altına düşmesi akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki, "6 Aralık 2023 bugün benzin ve motorine indirim var mı, akaryakıt fiyatlarına zam gelir mi?" İşte güncel akaryakıt fiyatları...

        • 2

          OPEC KARARINA RAĞMEN BRENT PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR!

          Enerji dönüşüm faaliyeti kapsamında elektrikli araç sayısında 2050'ye kadar artışın günlük 6 milyon varil petrol üretimini piyasadan sileceği, OPEC+ grubunun üretim kesintilerine devam etmesinin grubun pazar payında azalmaya sebep olacağı bildirildi. Kasım ayının sonunda 82 dolar seviyesini gören brent petrol varil fiyatı, 5 Aralık itibarı ile 78 dolardan işlem görüyor.

        • 3

          AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM YA DA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          Brent petroldaki bu düşüşün ardından araç sahiplerinde akaryakıt fiyatları konusunda bir beklenti oluştu.

          Edinilen bilgiye göre, akaryakıt fiyatlarında 5 Aralık itibarı ile bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,51 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,57 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,21 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,17 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,31 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,33 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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