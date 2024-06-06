Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 6 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatlarında tabela değişiyor. Benzin ve motorine beklenen indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini aldı. En son motorin grubunda ise 4 Haziran tarihinden geçerli olmak üzere 17 kuruşluk bir zam yapıldı. İşte, 6 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG fiyatları...
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Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini aldı. 4 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 17 kuruş zam geldi. Şimdi ise gözler, benzin ve motorin fiyatlarında beklenen indirime döndü. İşte, 6 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG fiyatları...
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AKARTYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENİYOR!
Benzin ve motorin fiyatlarında 1 liralık indirim bekleniyor. Şu anda resmi bir açıklama yok. Açıklandığı vakit haberimize ekleyeceğiz.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,38 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,40 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 19,88 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,30 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,32 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,97 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,34 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,37 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,91 TL
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İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,64 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,68 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,47 TL
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AKARYAKITTA TEK FİYAT DÖNEMİ 15 MAYIS İTİBARIYLA BAŞLADI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kurul kararına göre, 15 Mayıs 2024 itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.
FARKLI AKARYAKIT, TEK FİYAT
Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.
EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.