Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Benzin ve motorine indirim bekleniyor! 6 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

        Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 6 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları

        Benzin fiyatlarında tabela değişiyor. Benzin ve motorine beklenen indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini aldı. En son motorin grubunda ise 4 Haziran tarihinden geçerli olmak üzere 17 kuruşluk bir zam yapıldı. İşte, 6 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 07:39 Güncelleme: 06.06.2024 - 07:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini aldı. 4 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 17 kuruş zam geldi. Şimdi ise gözler, benzin ve motorin fiyatlarında beklenen indirime döndü. İşte, 6 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        • 2

          AKARTYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENİYOR!

          Benzin ve motorin fiyatlarında 1 liralık indirim bekleniyor. Şu anda resmi bir açıklama yok. Açıklandığı vakit haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,38 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,40 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 19,88 TL

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,30 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,32 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,97 TL

        • 5

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,34 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,37 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,91 TL

        • 6

          İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,64 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,68 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,47 TL

        • 7

          AKARYAKITTA TEK FİYAT DÖNEMİ 15 MAYIS İTİBARIYLA BAŞLADI

          Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kurul kararına göre, 15 Mayıs 2024 itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.

          FARKLI AKARYAKIT, TEK FİYAT

          Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

          EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        İstanbul'da yine korkutan manzara
        İstanbul'da yine korkutan manzara
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Putin'den önemli açıklamalar
        Putin'den önemli açıklamalar
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Her şey ailesinin gözü önünde oldu
        Her şey ailesinin gözü önünde oldu
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Okul müdürüne zincirli saldırı!
        Okul müdürüne zincirli saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Saldırıdan sonra ilk açıklama
        Saldırıdan sonra ilk açıklama
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        Habertürk Anasayfa