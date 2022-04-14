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Benzin ve motorin indirimi sonrası 14 Nisan 2022 Güncel akaryakıt fiyatları: LPG, motorin ve benzin fiyatları düştü mü? Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Benzin ve motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları: 14 Nisan 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Benzin fiyatı güncel tablosu binlerce araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Pazartesi gecesinden itibaren mazot ve motorin fiyatına 12 Nisan Salı günü yapılan 1 lira 04 kuruşluk indirim ile birlikte benzin fiyatlarında da gerileme gözlenmişti. Benzin ve motorine gelen indirimin ardından Ankara, İzmir, İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatı araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 14 Nisan 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı rakamları…

14.04.2022 - 11:02 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Benzin fiyatı brent petrolün yönünü aşağı çevirmesiyle birlikte gündeme geldi. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle dalgalı bir seyir takip eden brent petrol fiyatlarındaki düşüş güncel akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. 12 Nisan 2022 tarihinde motorin fiyatlarına uygulanan 1,04 TL’lik indirimin ardından benzin fiyatlarında da bir miktar gerileme yaşandı. İşte, 14 Nisan 2022 motorin ve benzin fiyatı indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları…

  • MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM 14 NİSAN 2022!

    12 Nisan tarihinde motorin fiyatına yapılan 1,04 TL’lik indirim 14 Nisan itibariyle pompa fiyatına yansıdı. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken varil fiyatının 98,41 dolara kadar gerilemesi akaryakıt fiyatlarında indirim yapılmasına neden oldu.

  • 14 NİSAN 2022 GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

    Araç sahipleri tarafından büyük bir heyecanla beklenen indirim haberi geldi, motorin fiyatları düştü. İşte 14 Nisan İstanbul, İzmir ve Ankara’da güncel akaryakıt fiyatları...

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL 

  • İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.26 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.28 TL

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