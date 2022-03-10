EPGİS de son zamanlarda yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili olarak attığı tweette "1-8 Mart tarihleri arasında akaryakıt fiyatlarında baz aldığımız Genova/Lavera’da; Motorin +398 USD/TON, benzin +256 USD/TON artış göstermiştir" ifadelerini kullandı. EPGİS, kısa süre içerisindeki bu artış için "Bu kadar kısa sürede böyle bir artış daha önce görülmedi" açıklamasında bulundu.