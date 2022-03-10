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Benzin ve motorinde zam yağmuru! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart benzin, motorin litre fiyatları kaç TL?

Benzin ve motorinde zam yağmuru! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar geçen haftadan beri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Mart ayının ilk gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarına 7 kez zam geldi. 10 Mart'ta fiyatlara yansıması beklenen son benzin ve motorin zammı geri çekildi. Güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor.

10.03.2022 - 21:56 | Güncelleme: ENERJİ

  • Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından açıklanan güncel akaryakıt zamları ile benzin ve motorin fiyatlarındaki artış araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Rusya Ukrayna krizinin etkisiyle brent petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından motorin ve benzin fiyatlarına üst üste gelen zamlar çok konuşulmuştu. İşte son benzin ve motorin zammının ardından Ankara, İzmir ve İstanbul'da motorin ve benzinin litre fiyatı

  • MOTORİN VE BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLDİ!

    9 Mart Çarşamba günü Motorinin litre fiyatına 2.25, benzinin litre fiyatına ise 0.79 TL zam geleceği duyurulmuştu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali

    10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    Benzinde   0,79

    Motorinde 2,25 TL/LT

    olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi. 

  • BENZİN NE KADAR?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 20,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20,35 liradan İzmir'de ise 20,46 liradan satışa çıkıyor.

  • MOTORİN NE KADAR? 

    Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin İstanbul'da 22,83 liradan, İzmir'de İSE22,92 liradan 25,17 liraya çıkacak.

  • BENZİNE VE MOTORİNE NEDEN ZAM GELİYOR?

    Gelen zamların arkasındaki ana sebep Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi olmaya devam ediyor. İşgal girişimi öncesi 95 dolar civarında seyreden Brent petrolün varil fiyatı bugün 130 doları gördü. Bunun yanında dolar/TL de son iki haftada yüzde 6 yükselerek bugün 14.65'i aştı. Bu yükseliş de maliyetlere ek yük getirdi.

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