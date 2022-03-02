Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamlar ekonomi piyasalarının gündeminde. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yayınlanan duyurulara göre benzin fiyatlarına 26 Şubat'ta gelen 1,61 liralık zammı 1 Mart tarihli 23 kuruşluk indirim takip etmişti. Motorin fiyatlarına gelen 26 Şubat tarihli 1,51 liralık zammı ise 1 Mart tarihli 96 kuruşluk indirim izledi. Akaryakıt fiyatları şimdi de yeni bir zam haberiyle gündemde. Benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılacağı konusundaki iddiaların ardından gündeme gelen benzin ve motorine ne kadar ve ne zaman zam gelecek sorusu merak ediliyor.