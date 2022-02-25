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SON DAKİKA | Benzine ve motorine büyük zam geldi! 25 Şubat güncel akaryakıt litre fiyatı ile LPG, motorin ve benzin zammı ne kadar, kaç TL?

Benzin ve motorine büyük zam geldi! Benzine ve motorine fiyatları nedir ve litresi kaç TL?

Rusya ve Ukrayna arasında aylar süren gerilim 24 Şubat Perşembe sabahı Rusya'nın saldırısıyla sona erdi, Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Rusya Ukrayna savaşının ardından ekonomi piyasaları hareketlendi. Dolar ve altın fiyatlarındaki artışın ardından gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre benzin ve motorin fiyatlarına büyük zam geldi.

25.02.2022 - 15:51 | Güncelleme: ENERJİ

  • Dün sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine gerç.ekleştirdiği saldırıyla resmen başlayan Rusya Ukrayna savaşı ekonomi gündemini dalgalandırdı. Rusya Ukrayna savaşının ardından gram altının fiyatı 900 liraya dayandı, dolar kuru ise çok uzun bir aranın ardından 14,60'ı denedi. Benzin ve motorin fiyatlarında büyük zam beklentisi dün geceden beri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Benzin ve motorin fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu sorusunun cevabı merak ediliyor. 

  • BENZİN VE MOTORİNE ZAM!

    25 Şubat Cuma günü 16.00'dan sonra Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine zam geldi. 

  • BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

    EPGİS tarafından yapılan açıklama şöyle:

    "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

    26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    Benzinde 1,61

    Motorinde 1,51 TL/LT

    Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. "

  • BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

    EPGİS tarafından açıklanan 25 Şubat tarihli zammın ardından 26 Şubat Cumartesi gününden itibaren Ankara'da ortalama 15,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,88 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 15,18 liradan 16,79 liraya, İzmir'de 15,29 liradan 16,90 liraya çıkacak.

  • MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından duyurulan 7 Şubat tarihli 80 kuruşluk motorin zammının ardından Motrinin litresi Ankara'da ortalama 14,66 liradan 15,46 liraya yükseldi.

    Motorinin litresi İstanbul'da 14,59 liradan 15,39 liraya, İzmir'de ise 14,66 liradan 15,46 liraya çıktı.

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