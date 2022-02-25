Dün sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine gerç.ekleştirdiği saldırıyla resmen başlayan Rusya Ukrayna savaşı ekonomi gündemini dalgalandırdı. Rusya Ukrayna savaşının ardından gram altının fiyatı 900 liraya dayandı, dolar kuru ise çok uzun bir aranın ardından 14,60'ı denedi. Benzin ve motorin fiyatlarında büyük zam beklentisi dün geceden beri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Benzin ve motorin fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu sorusunun cevabı merak ediliyor.