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Benzin ve motorin indirimi yolda! Eylül 2022 Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Araç sahiplerini sevindirecek haber: Benzin ve motorin indirimi yolda! 26 Eylül LPG, motorin ve benzin fiyatları...

Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından her gün kontrol ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Ocak ayından itibaren ilk kez 80 doların altına gerileyen ABD ham petrolü, akaryakıt indirim haberini beraberinde getirdi. Petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. İşte, 26 Eylül 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları...

26.09.2022 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, benzin istasyonuna gidecek olan araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanılan son dakika gelişmeleri akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. Brent petrol fiyatı geçtiğimiz günlerde 9 ayın en dip seviyesini görürken araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Benzin fiyatı ve motorin fiyatlarına yeni indirim gelmesi bekleniyor. İşte, 26 Eylül Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...

  • ABD HAM PETROLÜ 9 AYIN DİBİNDE!

    Ham petrol fiyatı, birçok ülkede yapılan faiz artışlarının küresel enerji görünümüne ilişkin beklentileri kötüleştirmesiyle 4. haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanırken, ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi.

  • MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

    Petrol fiyatları bu haftaki düşüşünü sürdürürken ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemenin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.

  • MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti. 

  • MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    1 lira 76 kuruş indirim gelmesinin ardından İstanbul'da motorin fiyatları 23,06 TL, Ankara'da 23,15 TL ve İzmir'de 23,21 TL oldu.

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