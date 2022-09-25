Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası vatandaşlar motorinde indirim gelip gelmeyeceği hakkında araştırma yapmaya başladı. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

ABD tarafından satılacağı bilgisi verilen 10 milyon varil petrolün satılması halinde yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına yeniden indirim gelmesi bekleniyor. Peki, benzin ve motorin indirimi ne zaman yapılacak? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? İşte ayrıntılar...