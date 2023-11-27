Benzin ve motorin fiyatları zamlanacak mı? 27 Kasım güncel motorin ve benzin fiyatları

Motorin ve benzin fiyatlarına gelen indirimin ardından araç sahipleri tarafından akaryakıta indirim veya zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, bugün yani 27 Kasım akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...