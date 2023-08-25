Motorin fiyatlarına gelen son zammın ardından özellikle geçtiğimiz gün dolar/TL kurunda yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor. Ancak, henüz akaryakıt fiyatlarındaki değişimle ilgili henüz resmi bir karar bulunmuyor. İşte 25 Ağustos motorin ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul fiyatları...