LPG'ye zam geldi! 6 Eylül motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar
Benzin ve motorin fiyatları 6 Eylül Çarşamba günü yani bugün özellikle LPG fiyatlarına gelen zammın ardından araç sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, bugün 6 Eylül motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Eylül LPG, motorin ve benzin fiyatları...
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Benzin fiyatlarına 6 Eylül rakamları araç sahipleri başta olmak üzere kamuoyunun genelinde yakından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz gün LPG fiyatlarına gelen 1 TL'lik zammın ardından "LPG fiyatları ne kadar?" ve "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte güncel 6 Eylül motorin ve benzin fiyatları...
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AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM!
Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı.
31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi.
Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.
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OTOGAZA ZAM GELDİ!
5 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt zammı sonrası tabelalar güncellendi.
İşte 6 Eylül güncel güncel motorin ve benzin fiyatları:
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.82 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,80 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,93 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,36 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,44 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,46 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,62 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33 TL