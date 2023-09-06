Benzin fiyatlarına 6 Eylül rakamları araç sahipleri başta olmak üzere kamuoyunun genelinde yakından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz gün LPG fiyatlarına gelen 1 TL'lik zammın ardından "LPG fiyatları ne kadar?" ve "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte güncel 6 Eylül motorin ve benzin fiyatları...