Uluslararası brent petrol piyasalarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş bir akaryakıt zammı son dakika haberini de beraberinde getirdi. 27 ve 28 Mayıs günlerinde uygulanan zammın ardından 2 Haziran ve 8 Haziran günlerinde de zam haberleri gelmişti. 2 Haziran günü benzine 1 lira 22 kuruş ve motorine 1 lira 49 kuruş zam gelirken 8 Haziran Çarşamba günü motorin fiyatında 1 lira 95 kuruş artış yapılmıştı. Araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. 11 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelen son benzin zammıyla birlikte benzin fiyatları 30 liraya dayandı. İşte, 11 Haziran güncel zamlı LPG, motorin ve benzin fiyatları...