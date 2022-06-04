Son günlerde üst üste gelen akaryakıt zammının ardından “Akaryakıt fiyatlarına zam mı?” geldi sorusu araç sahiplerinin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. 26 Mayıs’ta LPG’ye 36 kuruş, 27 Mayıs tarihinde benzin fiyatına 1,42 lira ve motorin fiyatına ise 1 lira 35 kuruş zam yapılmıştı. Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle yönünü yukarıya çeviren brent petrol ve dolar kurundaki artışla beraber akaryakıta zam haberleri gelmeye devam ediyor. 2 Haziran Perşembe günününden itibaren geçerli olmak üzere yapılan son akaryakıt zammının ardından benzin fiyatları 26 TL’nin üstünü görürken motorin fiyatı ise 26 liraya dayandı. İşte 4 Haziran 2022 LPG, motorin, ve benzin fiyatları...