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Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran benzin ve motorin zammı litre fiyatı kaç lira? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 4 Haziran benzin ve motorin zammı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha yoğun şekilde araştırılıyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı ve söz konusu fiyatlara zam geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Haziran tarihi itibariyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yeni benzin ve motorin fiyatları...

04.06.2022 - 08:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son günlerde üst üste gelen akaryakıt zammının ardından “Akaryakıt fiyatlarına zam mı?” geldi sorusu araç sahiplerinin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. 26 Mayıs’ta LPG’ye 36 kuruş, 27 Mayıs tarihinde benzin fiyatına 1,42 lira ve motorin fiyatına ise 1 lira 35 kuruş zam yapılmıştı. Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle yönünü yukarıya çeviren brent petrol ve dolar kurundaki artışla beraber akaryakıta zam haberleri gelmeye devam ediyor.  2 Haziran Perşembe günününden itibaren geçerli olmak üzere yapılan son akaryakıt zammının ardından benzin fiyatları 26 TL’nin üstünü görürken motorin fiyatı ise 26 liraya dayandı. İşte 4 Haziran 2022 LPG, motorin, ve benzin fiyatları...

  • AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

    27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,42 lira, motorinin litre fiyatına 1,35 lira zam yapılmıştı. 2 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine bir zam daha geldi.

  • BENZİNE VE MOTORİNE BİR ZAM DAHA!

    27 Mayıs tarihinden yapılan benzin ve motorin zammının ardından bir akaryakıt zammı haberi daha geldi. 2 Haziran 2022 Perşembe günü itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatına 1 lira 22 kuruş, motorin fiyatına ise 1 lira 49 kuruş zam geldi.

  • BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Yeni akaryakıt zammıyla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 26,23 TL’ye, Ankara’da 26,05 TL’ye ve İzmir’de 26,34 TL’ye yüksledi.

  • MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,94 TL’ye, Ankara’da 26,05 TL’ye ve İzmir’de 26,05 TL’ye yükseldi.

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