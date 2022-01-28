Haftanın son günü yola çıkacak olan ve benzin alması gereken vatandaşlar güncel enzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabını araştırıyor. Bilindiği gibi benzin fiyatlarına 20 Ocak 2022 tarihinde gerçeli olmak üzere 46 kuruş, 19 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına da 52 kuruş zam gelmişti. Gelen son zammın ardından araş sahipleri benzin ve motorinin litfe fiyatını merak etmeye başladı. İşte 28 Ocak Cuma günü benzin ve motorin alacaklar için güncel akaryakıt fiyatları