MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda petrol fiyatındaki sert düşüş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) döviz kararıyla birlikte 16 lira seviyelerine kadar gerilemesi sonrası 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece yarısı ve 29 Haziran'ı 30 Haziran'a ağlayan gece yarısı olmak üzere üst üste iki defa zam geldi.