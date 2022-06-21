Güncel akaryakıt fiyatları hemen her gün gelen indirim ve zam haberleri nedeniyle araştırılıyor. Döviz kurundaki değişikliklerin benzin, LPG ve motorin fiyatlarına yansıması devam ediyor. Son olarak 15 Haziran günü benzin fiyatlarına gelen indirimin ardından 16 ve 17 Haziran tarihinde iki kez motorine zam geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte, 21 Haziran güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...