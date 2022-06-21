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Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 21 Haziran güncel LPG, benzin, motorin litre fiyatı kaç TL? İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir akaryakıt fiyatları son durum

Benzin, LPG ve motorin fiyatları son durum: LPG, benzin, motorin litre fiyatı ne kadar?

Benzin, motorin ve LPG fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Döviz kurundaki arışla paralel olarak zamlanan akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Son olarak benzine indirim gelmesinin ardından motorine zam gelmişti. İşte 21 Haziran güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, Motorin ve Benzin litre fiyatı

21.06.2022 - 16:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Güncel akaryakıt fiyatları hemen her gün gelen indirim ve zam haberleri nedeniyle araştırılıyor. Döviz kurundaki değişikliklerin benzin, LPG ve motorin fiyatlarına yansıması devam ediyor. Son olarak 15 Haziran günü benzin fiyatlarına gelen indirimin ardından 16 ve 17 Haziran tarihinde iki kez motorine zam geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte, 21 Haziran güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

  • 30 TL’YE DAYANDI! MOTORİNE YENİ ZAM

    Gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına zam yapıldı. En son 7 Haziran itibariyle 1 lira 92 kuruş zamlanan motorin fiyatına 16 Haziran Perşembe günü itibariyle 1 lira 27 kuruş zam uygulanırken bir zam haberi daha geldi. 17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak motorinde 80 kuruş artış, pompa satış fiyatlarına yansıdı.

  • ZAMLI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Motorinin litre fiyatı son zamla birlikte İstanbul'da 30,00 TL’ye, Ankara’da 30,09 TL’ye, İzmir’de 30,09 TL’ye yükseldi.

  • BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ!

    15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı.

  • 20 HAZİRAN 2022 GÜNCEL LPG FİYATLARI

    26 Mayıs 2022 Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatları 36 kuruş zamlanmıştı. Otogazda; İzmit/İzmir: 36, Kırıkkale: 37, Dörtyol: 37, Samsun: 38, Ambarlı: 38 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Artış pompa 26 Mayıs gece yarısı itibarı ile pompa fiyatlarına yansımıştı. Son LPG zammı 11 Haziran gecesi itibarıyla yapıldı. 

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