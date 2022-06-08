Benzin ve motorin fiyatı, akaryakıt zammı son dakika gelişmelerinin yaşandığı şu günlerde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve dolar kurundaki yükseliş nedeniyle yönünü yukarı çeviren brent petrol fiyatı son dakika akaryakıt zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar “LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, benzin motorine zam gelecek mi?” sorusunu yakından takip ediyor. 26 Mayıs’ta LPG’ye 36 kuruş, 27 Mayıs tarihinde benzin fiyatına 1,42 lira ve motorin fiyatına ise 1 lira 35 kuruş zam yapılmıştı. Son akaryakıt zammı 2 Haziran Perşembe günü itibariyle uygulanırken zammın ardından güncel motorin fiyatı 26 liraya yaklaşırken benzin fiyatları ise 26 lirayı aştı. 7 Haziran gecesi itibarıyla akaryakıt fiyatları yeniden zamlandı. İşte, 8 Haziran 2022 akaryakıt zammı sonrası motorin ve benzin fiyatları…