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        Haberler Gündem Benzin ve akaryakıt fiyatları son dakika: 3 Ekim 2023 bugün benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Araç sahipleri dikkat! 3 Ekim 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

        Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Araç sahipleri için brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. Son olarak yapılan LPG zammı pompa fiyatlarına yansıdı. İşte 3 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:48
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Son olarak 27 Eylül'de benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından LPG'ye zam haberi geldi. LPG fiyatlarında beklenen zam sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte 3 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

        • 2

          LPG'YE ZAM!

          Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 3 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG grubuna 69 kuruşluk zam gelecek.

        • 3

          AKARYAKIT ZAMMI SONRASI LPG FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

          Otogaz zammının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG fiyatları 18,02 TL'den satılacak.

          Fiyatlar güncellendiğinde haberimize eklenecektir.

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,61 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.06 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,33 TL

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,66 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,12 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17,78 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,26 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,64 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,75 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,36 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,80 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,40 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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