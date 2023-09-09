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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BENZİN MOTORİNE İNDİRİM VAR MI? 9 Eylül 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir rakamları - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıt fiyatlarında son durum! 9 Eylül benzin ve motorin fiyatları

        Benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam gelip gelmeyeceği başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere son olarak geçtiğimiz Salı günü LPG'ye zam gelmişti. Peki motorin ve benzin fiyatları 9 Eylül Cumartesi günü ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 19:29 Güncelleme: 09.09.2023 - 19:29
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        • 1

          LPG fiyatlarına gelen son zammın ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Öte yandan motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, bugün yani 9 Eylül motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 9 Eylül Ankara, İzmir ve İstanbul motorin ve benzin fiyatları

        • 2

          AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

          Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı.

          31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi.

          Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.

        • 3

          OTOGAZA ZAM GELDİ!

          5 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt zammı sonrası tabelalar güncellendi.

          İşte 9 Eylül güncel güncel motorin ve benzin fiyatları:

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.82 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,80 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,93 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,36 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,44 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,46 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,62 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33 TL

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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