Akaryakıt fiyatlarında son durum! 10 Eylül benzin ve motorin fiyatları
Benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam gelip gelmeyeceği başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere son olarak geçtiğimiz Salı günü LPG'ye zam gelmişti. Peki motorin ve benzin fiyatları 10 Eylül Pazar günü ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen detaylar...
- 1
LPG fiyatlarına gelen son zammın ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Öte yandan motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, bugün yani 10 Eylül motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Eylül Ankara, İzmir ve İstanbul motorin ve benzin fiyatları
- 2
AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM!
Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı.
31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi.
Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.
- 3
OTOGAZA ZAM GELDİ!
5 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt zammı sonrası tabelalar güncellendi.
İşte 9 Eylül güncel güncel motorin ve benzin fiyatları:
-
- 4
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,75 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.82 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17,14 TL
- 5
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,80 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,93 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 17,60 TL
- 6
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,36 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,44 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 17,59 TL
-
- 7
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,46 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,62 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 17,33 TL