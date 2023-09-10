AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Akaryakıt fiyatlarına art arda indirim geldi. Benzin fiyatlarına 31 Ağustos ve 1 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim tabelalara yansıdı.

31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi.

Benzin fiyatlarında 1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı.