Benzin ve motorine zam geldi
ÖTV artışı pompaya yansıdı. Benzinin litresine ortalama 2.30 lira, motorinin litresine ise 2.17 lira zam geldi
Akaryakıtta ÖTV'nin yüzde 25.6 artması üzerine bugün itibarıyla pompa satış fiyatlarında yükseliş yaşandı.
Benzinin litresine ortalama 2.30 lira, motorinin litresine 2.17 lira, LPG'nin litresine ise 1 lira zam geldi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 36.84 liraya, Ankara'da 37.43 liraya, İzmir'de 37.61 liraya, Adana'da 38.02 liraya, Bursa'da 37.50 liraya, Diyarbakır'da 38.22 liraya, Trabzon'da ise 37.85 liraya çıktı.
Motorinin litresi ise İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 39.38 liraya, Ankara'da 39.97liraya, İzmir'de 40.23 liraya, Adana'da 40.57 liraya, Bursa'da 40.03 liraya, Diyarbakır'da 40.77 liraya, Trabzon'da ise 40.45 liraya yükseldi.