Son dakika geçtiğimiz akşam motorin fiyatlarına yapılan 6 kuruşluk zammın ardından şimdi de gözler LPG'ye 60 ila 70 kuruş arasında zam yapılacağı iddia ediliyor. Ancak beklentilerin aksine dün de herhangi bir zam gelmedi. Peki, LPG fiyatları zamlandı mı? Benzin ve motorine zam geldi mi? İşte 6 Nisan motorin, LPG ve benzin fiyatları...