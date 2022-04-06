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Benzin, motorin ve LPG... Gündem zam! 6 Nisan motorin, benzin ve LPG fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul

Benzin, motorin ve LPG... Gündem zam! 6 Nisan motorin, benzin ve LPG fiyatları

Benzin, LPG ve motorin fiyatları 6 Nisan Çarşamba günü en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün LPG fiyatlarına 60 kuruş üzerinde zam gelmesi bekleniyordu ancak beklenen zam gelmedi. Peki, benzin ve motorin fiyatları zamlandı mı? İşte güncel 6 Nisan benzin ve LPG fiyatları...

06.04.2022 - 08:02 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika geçtiğimiz akşam motorin fiyatlarına yapılan 6 kuruşluk zammın ardından şimdi de gözler LPG'ye 60 ila 70 kuruş arasında zam yapılacağı iddia ediliyor. Ancak beklentilerin aksine dün de herhangi bir zam gelmedi. Peki, LPG fiyatları zamlandı mı? Benzin ve motorine zam geldi mi? İşte 6 Nisan motorin, LPG ve benzin fiyatları...

  • MOTORİNDE İNDİRİM SONRASI ZAM!

    Yapılan son açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere (3 Nisan) motorine 6 kuruş zam geldi. İşte güncel motorin fiyatları... Öte yandan benzinde ise bir fiyat değişimi yaşanmadı.

  • ANKARA VE İSTANBUL BENZİN - MOTORİN FİYATLARI 3NİSAN

    3 Nisan tarihi itibariyle benzin ve motorin fiyatları şu şekilde: 

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.21 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.23 TL

    Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

    Ankara motorin litre fiyatı: 21, TL

    İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

    İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL

  • LPG FİYATLARI ZAMLANDI MI?

    LPG fiyatlarının zamlanacağı iddia edildi. Ancak fiyatlara iddia edildiği üzere zam gelmedi. İstanbul LPG fiyatları Avrupa yakasında 11,66 TL iken Anadolu yakasında 11,77 TL olarak kaydedildi. Ankara'da ise 11,83 TL olan LPG, İzmir'de 11,66 liradan satılıyor.

  • EPGİS FİYAT PAYLAŞIMINI DURDURDU

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

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