Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam

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EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1,29 benzinde 0,61 LPG’de 0,78 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde zam yapıldı.

17 Aralık'ta da benzinin litre fiyatına 69 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş, otogaza da 70 kuruş zam gelmişti.