Son aylarda akaryakıt fiyatlarında yaşanan hızlı artış vatandaşın gündeminden düşmüyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG otogaz, motorin ve benzin fiyatlarına gelen zamları güncel olarak vatandaşla paylaşıyor. Son 10 gün içinde LPG otogaz fiyatları 29 kuruş, benzin fiyatları 63 kuruş motorin fiyatları ise 94 kuruş arttı. Edinilen bilgiye göre, 18 Ocak itibarı ile motorine yeni bir zam geldi. İşte EPGİS açıklamalarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatları