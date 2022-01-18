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Güncel akaryakıt fiyatları 18 Ocak 2022: Benzin, Motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu ve zam geldi mi? Benzin, Motorin LPG litre fiyatları kaç para? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin, Motorin, LPG otogaz ne kadar oldu? Güncel Akaryakıt Fiyatları 18 Ocak 2022

Son günlerde sosyal medyada benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatlarına zam geleceği yönündeki paylaşımların çoğalması güncel akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan son açıklamaya göre LPG otogaz fiyatlarına 12 Ocak'ta, Benzin ve Motorin fiyatlarına ise 8 Ocak'ta zam yapılmıştı. Benzin, Motorin, LPG otogaz ne kadar oldu? Güncel Akaryakıt Fiyatları 18 Ocak 2022: Benzin, Motorin LPG litre fiyatları

18.01.2022 - 14:16 | Güncelleme: ENERJİ

  • Son aylarda akaryakıt fiyatlarında yaşanan hızlı artış vatandaşın gündeminden düşmüyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG otogaz, motorin ve benzin fiyatlarına gelen zamları güncel olarak vatandaşla paylaşıyor. Son 10 gün içinde LPG otogaz fiyatları 29 kuruş, benzin fiyatları 63 kuruş motorin fiyatları ise 94 kuruş arttı. Edinilen bilgiye göre, 18 Ocak itibarı ile motorine yeni bir zam geldi. İşte EPGİS açıklamalarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatları 

  • BENZİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13.01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13.64 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 12.94 liradan 13.57 liraya, İzmir'de 13.02 liradan 13.65 liraya çıktı. 

  • MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak.

    Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

  • LPG OTOGAZ LİTRE FİYATI KAÇ PARA OLDU?

    LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,80 liradan 9,09 liraya, İstanbul'da ortalama 8,76 liradan 9,05 liraya ve İzmir'de 8,64 liradan 8,93 liraya yükseldi.

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