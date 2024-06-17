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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzin, mazot, LPG, motorin fiyatları ne kadar, zam veya indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları son durum 17 Haziran 2024

        Benzin, mazot, LPG, motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları son durum 17 Haziran 2024

        Bayram günlerinde yolculuk yapacak olan sürücülerin gündeminde benzin, mazot, motorin fiyatları yer alıyor. Brent petrol ve dolar kuru dalgalanmaları akaryakıt fiyatlarındaki son durumu da değiştiriyor. Peki Benzin, mazot, LPG, motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları son durum 17 Haziran 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 14:19 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:19
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        • 1

          Binlerce araç sürücüsü akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeler sorgulanıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir 17 Haziran 2024 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        • 2

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

          Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

        • 3

          GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

          İSTANBUL

          Mazot fiyatı: 40,67 TL

          Benzin fiyatı: 40,30 TL

          ANKARA

          Mazot fiyatı: 41,68 TL

          Benzin fiyatı: 41,28 TL

          İZMİR

          Mazot fiyatı: 42,06 TL

          Benzin fiyatı: 41,53 TL

        • 4
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