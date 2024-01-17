Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 17 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...