Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Merak Edilenler Benzin - mazot fiyatları ne kadar oldu ve zam var mı? 7 Ağustos benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? Akaryakıta zam gelecek mi? - Merak Edilenler Haberleri

        Benzin - mazot fiyatları ne kadar oldu ve zam var mı? 7 Ağustos benzin ve motorin litre fiyatı...

        Ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle güncel benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde yapılan zamların ardından araç sahipleri son benzin - mazot fiyatlarının ne kadar olduğunu ve zam olup olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, 7 Ağustos Pazartesi günü itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Benzin ve motorin fiyatları gündemden düşmüyor. Son aylarda üst üste gelen zamların ardından araç sahiplerinin günbegün güncel fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte, başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 7 Ağustos Pazartesi tarihi itibariyle benzin ve mazot fiyatlarında son durum...

        • 2

          BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

          Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam beklenmiyor.

        • 3

          SON OLARAK MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ!

          Uluslararası akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen yüksek artış vatandaşın cebine de yansıdı. 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1.07 lira zam geldi.

        • 4

          İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL

          İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36.33 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,93 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,08 TL

          İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36.39 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 16,38 TL

        • 5

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL

          İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

        • 6

          ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,56 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.88 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,29 TL

        • 7

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,68 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,07 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 16,00 TL

        • 8
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Slovenya'da sel faciası
        Slovenya'da sel faciası
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Habertürk Anasayfa