Benzin fiyatlarına indirim geldi! Fed'in olası faiz artırımı etkisiyle brent petrol fiyatları sert düşüşler yaşandı. Yaşanan düşüşün ardından benzin fiyatlarında da düşüş gerçekleşti. Mazot ve LPG fiyatlarında ise indirim beklentisi sürüyor. Öte yandan Fed'in faiz artırımı yapması halinde brent petrol fiyatlarında yeni düşüşler ve beraberinde benzin ve mazot fiyatlarında yeni indirimler bekleniyor. Peki, güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları...