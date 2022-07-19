Benzin fiyatlarına uygulanan indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları araştırmaları hız kazandı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle brent petrol piyasaları dalgalı bir seyir izlerken akaryakıt indirimi ve zammı haberleri gelmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed’in yüksek oranlı faiz artışı yapacağı beklentisiyle geçen hafta Brent petrol fiyatı 96 dolara kadar gerilerken benzin fiyatlarına da indirim uygulandı. İşte, Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri...