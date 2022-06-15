Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi mi? Sorusu yanıtını arıyor. Brent petrole bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatları güncellendi. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Merak edenler için detayları haberimizde paylaştık. İşte, indirim sonrası 15 Haziran Çarşamba benzin fiyatları...