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Benzin fiyatlarına indirim yapılacak mı? Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 4 Mayıs 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatlarıyla güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin fiyatlarında indirim beklentisi! 4 Mayıs LPG, motorin ve benzin fiyatları

Benzin fiyatlarına, brent petrol fiyatının 107 dolar seviyelerine kadar yükselmesinden ardından 1 lira 33 kuruş zam gelmişti. Ramazan Bayramı öncesi akaryakıt fiyatlarına uygulanan son zammın ardından güncel benzin fiyatları 20 TL'yi geçerken, akaryakıt fiyatlarında yeniden indirim sürprizi bekleniyor. İşte, 4 Mayıs benzin ve motorin fiyatları...

04.05.2022 - 10:38 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Benzin fiyatlarına Ramazan Bayramı öncesi, 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece yarısı itibariyle 1 lira 33 kuruş zam zam yapıldı. Brent petrol varil fiyatının 107 dolar seviyesine kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına zam haberini de beraberinde getirmişti. Brent petrol fiyatının yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Peki, Peki, benzin fiyatları düşecek mi? İşte 4 Mayıs İstanbul - Ankara ve izmir benzin ve motorin fiyatları...

  • BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI ZAMLANDI MI?

    Brent petrol varil fiyatının 107 dolar seviyelerine kadar yükselmesinden ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam geldi. 30 Nisan gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.

  • BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

    Brent petrol fiyatlarının 107 dolar seviyesini çıkmasıyla beraber Ramazan Bayramı öncesinde benzin fiyatlarına 1 lira 33 kuruş zam uygulanmıştı.

    Brent petroldeki aşağı yönlü hareketlilik indirim beklentisini gündem egetirdi fakat konuyla ilgili şu an resmi bir açıklama bulunmuyor.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 4 MAYIS 2022

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.33

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,02 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,04 TL

  • İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 20.44 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 22.12 TL

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