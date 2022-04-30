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Benzin fiyatlarına bayram öncesi zam! 30 Nisan 2022 Cumartesi zamlı benzin ve motorin fiyatlarıyla güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatlarına bayram öncesi zam! 30 Nisan zamlı benzin ve motorin fiyatları

Benzin fiyatlarına Ramazan Bayramı öncesi zam yapıldı. Brent petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam haberini de beraberinde getirdi. Uluslarası piyasalarda yukarı yönlü hareketliliğin etkisiyle benzin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla zam geldi. İşte, 30 Nisan zamlı benzin fiyatları...

30.04.2022 - 07:53 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Brent petrol fiyatının 107 dolar seviyelerine kadar yükselmesi sonrasında Türkiye'de Ramazan Bayramı öncesi akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Uygulanan son zammın ardından güncel benzin fiyatları 20 TL'nin üzerine çıktı. Benzin fiyatlarına 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece yarısı itibarıyla 1 lira 33 kuruş zam geldi. Peki, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Nisan zamlı benzin fiyatları...

  • BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

    Brent petrol varil fiyatı 107 dolar seviyelerine yükseldi. Bu gelişme sonrasında Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam geldi. 29 Nisan gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 30 NİSAN 2022

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL

  • İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,00 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,02 TL

  • ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.44 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 22.10 TL

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