Benzin fiytaları zamlandı! Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt ürünlerine 8 Ocak yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığını duyurdu. Açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 63 kuruş ve motorinin litre fiyatına 94 kuruş zam yapıldı. İşte 8 Ocak motorin ve benzin fiyatları İsatnbul Ankara ve İzmir...