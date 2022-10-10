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Benzin fiyatları son dakika: Zam geldi! Piyasada OPEC gerilimi... 10 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlar ne kadar, kaç TL?

Benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor!

Benzin ve motorin fiyatları son dakika: OPEC'in petrol üretimini kısma kararı sonrası petrol brent petrol varil fiyatı 100 dolar seviyesine yaklaştı. Yaşanan artış motorin (mazot - dizel) ve benzin fiyatlarında artışı gündeme getirdi. Benzin fiyatlarına 11 Ekim Salı günü itibariyle yeni zam gelmesi bekleniyor. İşte güncel 10 Ekim benzin, motorin (mazot ve dizel) fiyat listesi..

10.10.2022 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Benzin fiyatlarına zam geliyor... OPEC'in petrol üretimini azaltma kararı sonrası uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş beraberinde benzin ve motorin fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Son olarak motorine bir haftada gelen 4.01 liralık zammın ardından bu gece motorine yine zam gelmesi bekleniyor. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

  • PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

    Rusya ve Suudi Arabistan’ın başını çektiği OPEC+ ülkelerinin fiyatları desteklemek için günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı sonrasında petrolde sert yükseliş yaşanmıştı.

    Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yaklaşık 10 dolarlık artışla 98 dolara ulaşmıştı.

    Avrupa’da dizel talebindeki artış, dizel fiyatlarının benzine göre daha fazla yükselmesine neden oluyor.

  • AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAMLAR

    Motorine son bir haftada önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, en son ise 1 lira 53 kuruş zam gelmişti.

    ARAÇ SAHİPLERİNİ ÜZECEK HABER: MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELİYOR

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 11 Ekim 2022 Salı günü itibarı ile motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 10 EKİM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.12 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.10 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

  • ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 27.21 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

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