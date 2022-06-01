MOTORİNE VE BENZİNE BİR ZAM DAHA

Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 3 kuruş zam geldi. Hatırlanacağı gibi 28 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş zam geldi.

Hatırlanacağı gibi, dün gece benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Bir önceki gün ise otogaz fiyatına 36 kuruş zam gelmişti.