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Benzin fiyatları son dakika: Yeni haftada yeni zam! Benzin, motorin ve LPG fiyatları 1 Haziran - CANLI

Benzin fiyatları son dakika: Yeni haftada yeni zam! Benzin, motorin ve LPG fiyatları 1 Haziran

Benzin fiyatları geçtiğimiz hafta 28 Mayıs'ta gelen zammın ardından yeni haftaya da zamla başladı. Gelen zammın ardından başta taşıt sahipleri merak içerisinde "1 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını arıyor. İşte 1 Haziran LPG, motorin, ve benzin fiyatları...

01.06.2022 - 08:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Benzin fiyatları 1 Haziran gece yarısı zamlandı! Son dakika gelişmesine göre 28 Mayıs günü gelen zammın ardından yeniden zamlandı. Benzin fiyatları 25 liranın ve motorin fiyatları 24.50 liranın üzerinde işlem görüyor. Peki, bugün motorin ve benzin fiyatları ne kadar kaç TL? İşte detaylar...

  • MOTORİNE VE BENZİNE BİR ZAM DAHA

    Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 3 kuruş zam geldi. Hatırlanacağı gibi 28 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş zam geldi.

    Hatırlanacağı gibi, dün gece benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Bir önceki gün ise otogaz fiyatına 36 kuruş zam gelmişti.

  • YENİ FİYATLAR 

    Yeni yapılan zamla birlikte, benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,99 TL'ye, Ankara'da 25,10 TL'ye, İzmir'de 25,11 TL'ye yükseldi.

    Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 24,38 TL'ye, Ankara'da 24,49 TL'ye, İzmir'de 24,50 TL'ye yükseldi.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 29 MAYIS 2022

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı 24,99 TL'den işlem görüyor.

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,40 TL 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı 24,99 TL'den işlem görüyor.

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,38 TL

  • ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 28 MAYIS 2022

    Ankara benzin fiyatları: 25,07 TL

    Ankara motorin fiyatları: 24,48 TL

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