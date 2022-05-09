Brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Fiyatların yükselişe geçmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında zam bekleniyor. Ancak zamla ilgili beklenti mevcudiyetini korusa da konuyla ilgili resmi açıklama bulunmuyor. Öte yandan Bulgaristan'ın Rusya petrollerine karşı AB'nin aldığı yaptırım kararını veto etmesi de akaryakıt piyasalarında etkili oldu.

Peki, bugün motorin ve bezin fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin ve motorin fiyatarı...