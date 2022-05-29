Benzin fiyatları 28 Mayıs gece yarısı zamlandı! Son dakika gelişmesine göre sadece benzin değil motorin fiyatları da zamlandı. Öte yandan LPG fiyatları ise bir önceki akşam 36 kuruş oranında zamlandı. Gelen zam sonrası benzin fiyatları, motorin fiyatları değişti. İşte, merak edilen 29 Mayıs benzin ve motorin fiyatları...