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Benzin fiyatları için zam beklentisi! Benzine zam mı geliyor, ne zaman gelecek? Motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

Benzinde bir zam beklentisi daha! Benzine zam mı geliyor, ne zaman gelecek?

Akaryakıt fiyatları için enerji piyasaları tarafından açıklanan zam beklentisi dün akşam saatlerinde gerçekleşti. EPGİS tarafından yapılan açıklamada 3 Mart tarihinden itibaren benzin fiyatlarına zam geleceği duyuruldu. Güncel akaryakıt fiyatı araştırmaları yeni başlamışken benzin için bir zam beklentisi daha paylaşıldı. Vatandaşlar güncel benzin fiyatını ve benzin fiyatlarına gelecek zammı araştırıyor.

03.03.2022 - 09:59 | Güncelleme: ENERJİ

  • Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından dün akşam saatlerinde açıklanan benzin ve motorin zammı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artışın ardından enerji piyasaları benzine yeni bir zam beklentisi olduğunu açıkladı. Dün akşam gelen 88 kuruşluk zammın ardından ortalama 17,50 liraya çıkan benzin için benzin fiyatlarına zam gelecke mi sorusu gündeme geldi. İşte güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları

  • BENZİNE ZAM VAR MI?

    Benzin fiyatlarına gelen 2 Mart tarihli zammın fiyatlara yansımasının ardından benzin için yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı. Benzin fiyatlarına bu akşamdan itibaren bir zam daha geleceği iddia ediliyor.

     

  • BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK ZAM!

    EPGİS tarafından yapılan 2 Mart 2022 tarihli açıklamaya göre benzin ve motorin fiyatlarına 3 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. EPGİS tarafından yapılan açıklamada

    "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

    03/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    Benzinde 0,88

    Motorinde 1,51 TL/LT

     

    Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi. 

  • BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

    Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 17,44 liraya, İzmir'de 17,55 liraya çıktı.

  • MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? 

    Motorinin litresi Ankara'da 17,67 lira oldu. İstanbul'da 17,59 liraya, İzmir'de 17,67 liraya çıktı.  

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