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Benzin fiyatları düştü mü? Benzin, motorin, LPG fiyatları kaç TL?

Benzin fiyatları düştü mü? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı nedir?

Döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geçtiğimiz haftanın sonunda netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı planını açıklamasıyla birlikte dolar ve euro kuru düşmeye başlayınca akaryakıt fiyatları düşecek mi sorusu gündem olmuştu. Araç. sahiplerinin ilgiyle takip ettiği benzin, motorin, LPG otogaz fiyatlarına ilişkin açıklama EPGİS'ten geldi. Benzin, Motorin, LPG fiyatları düştü mü? Güncel benzin, Motorin, LPG kaç TL?

27.12.2021 - 10:30 | Güncelleme: ENERJİ

  • Benzin fiyatları son dakika açıklamaları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Pazartesi akşamı Dolar ve Euro kurundaki hızlı düşüş etkisiyleakaryakıt fiyatlarına uygulanması beklenen zam durdurulmuş; benzin, motorin, LPG otogaz fiyatlarında indirim beklentisi başlamıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşiam saatlerinde yayınladığı açıklamayla benzin, motorin ve LPG otogaz indirimlerini vatandaşlarla paylaştı. Araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırıyor. İşte akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler... 

  • MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM!

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde motorin ve LPG otogaz fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde indirim geldiğini duyurdu. EPGİS tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Akaryakıt Fiyatlarında İndirim

    25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    LPG’de 72

    Motorinde 5 KRŞ/LT 

    pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

     

  • EPGİS'TEN ÖTV İNDİRİMİ  

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile benzin ve motorin ve LPG otogaz fiyatlarına gelen ÖTV indirimini de duyurdu. EPGİS tarafından yapılan paylaşım şöyle:

    Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

    25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere

    Benzinde   0,41

    Motorinde 0,40

    LPG’de       1 TL/LT       indirim gerçekleşmiştir.

    İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

  • BENZİN KAÇ TL?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da benzinin fiyatı ortalama 11,66 lira, İstanbul'da 11,61 lira, İzmir'de 11,68 lira olmuştu. 

  • MOTORİN KAÇ TL?

    Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan 11,48 liraya, İstanbul'da ortalama 11,47 liradan 11,42 liraya ve İzmir'de 11,55 liradan 11,50 liraya düştü.

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