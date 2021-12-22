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Benzin fiyatları düştü mü? Benzin fiyatlarına indirim var mı?

Ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle gözler bir yandan da benzin fiyatlarına çevrildi. Benzin fiyatları düştü mü sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları heyecan yarattı. İşte benzin fiyatlarındaki son dakika gelişmelerinin ayrıntıları..

22.12.2021 - 19:16 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik paket sonrası Dolar/TL 18.36 seviyelerinden 12.27'ye kadar indi. 20.80 seviyesindeki Euro/TL ise 14.07'ye geriledi. Kurdaki hızlı düşüş ilk olarak akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışların durdurulduğunu açıkladı. Durdurulmasaydı benzinin litresine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, LPG'ye ise 57 kuruş zam yapılacaktı.

    EPDK'dan yapılan açıklamada ''Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.

     

  • Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." dedi.

     

     

     

  • İNDİRİM BENZİN, MOTORİN VE LPG ÜRÜNLERİNİN TAMAMINA YANSIYACAK

    Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi.

     

  • FİYAT ARTIŞLARI DÜN GECEDEN İTİBAREN DURDURULDU

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

     

  • GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (22 ARALIK 2021)

    Güncel Benzin Litre Fiyatları:

    İstanbul'da benzinin litresi : 12,23 TL

    İzmir'de benzinin litresi : 12,30 TL

    Ankara'da benzinin litresi : 12,28 TL

    Güncel Motorin Litre Fiyatları:

    İstanbul'da motorin litresi : 12,02 TL

    İzmir'de motorin litresi : 12,10 TL

    Ankara'da motorin litresi : 12,08 TL

    Güncel LPG Litre Fiyatları

    22 Aralık Akaryakıt, Motorin, Mazot benzin fiyatları listesi güncel! Akaryakıt, benzin fiyatlarına indirim geldi mi, düştü mü, son durum ne?

    İstanbul'da LPG litresi : 9,27 TL

    İzmir'de LPG litresi : 9,15 TL

    Ankara'da LPG litresi : 9,32 TL

     

     

     

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