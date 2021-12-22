Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik paket sonrası Dolar/TL 18.36 seviyelerinden 12.27'ye kadar indi. 20.80 seviyesindeki Euro/TL ise 14.07'ye geriledi. Kurdaki hızlı düşüş ilk olarak akaryakıt fiyatlarına yansıdı.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışların durdurulduğunu açıkladı. Durdurulmasaydı benzinin litresine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, LPG'ye ise 57 kuruş zam yapılacaktı.

EPDK'dan yapılan açıklamada ''Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.