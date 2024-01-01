Benzine zam mı geliyor? İşte güncel benzin fiyatları
Yılın son ayında motorin ve benzine gelen zamlardan sonra araç sahipleri brent petrolün de yükselmesiyle benzine yeni bir zammın yolda olup olmadığını merak ediyor. Peki, 2024 Ocak ayında benzine zam veya indirim yapılacak mı? İşte, güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ile son dakika benzin haberleri...
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2023 Aralık ayının son günlerinde doğru akaryakıt fiyatlarına zam yapılmıştı. Önce motorin 1,61 TL zamlanmış daha sonra benzinde de 1,48 TL'lik bir artışa gidilmişti. Yeni yılla beraber araç sahipleri benzin fiyatlarında yeni bir zam veya indirim olup olmayacağını merak ediyor. Peki, benzine zam mı geliyor? İşte, benzin fiyatları hakkında tüm detaylar...
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BENZİNE ZAM MI GELİYOR?
Yeni yıla girmemizle beraber benzin fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ocak ayında benzine ÖTV zammı yapılacağına dair birtakım söylentiler dolaşsa da henüz kesin olarak açıklanan bir benzin zammı söz konusu değil. Şu anda benzinde indirim veya zam beklenmiyor. Resmi bir açıklama olması halinde haberimize ekleyeceğiz.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51
İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16
İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 34,46
İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 37,10
İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 18,24
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara benzin litre fiyatı: 35,19
Ankara motorin litre fiyatı: 37,77
Ankara LPG litre fiyatı: 18,66
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BURSA AKARYAKIT FİYATLARI
Bursa benzin litre fiyatı: 35,26
Bursa motorin litre fiyatı: 37,84
Bursa LPG litre fiyatı: 18,29
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir benzin litre fiyatı: 35,33
İzmir motorin litre fiyatı: 38,03
İzmir LPG litre fiyatı: 18,31