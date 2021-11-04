Akaryakıt fiyatlarına arka arkaya gelen zamların ardından benzine gelen indirim vatandaşın gündemine oturdu. Geçtiğimiz hafta benzine biri 44 kuruş biri de 28 kuruş olmak üzere toplam 72 kuruşluk zam gelmiş, arkasından 25 kuruşluk indirim uygulanmıştı. EPGİS, LPG Otogaza 2 Kasım'dan itibaren pompa fiyatına yansıyacak şekilde zam geldiğini duyurdu.

LPG'YE YİNE ZAM!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre LPG'nin litre fiyatına 2 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 49 kuruş zam geldi. Zam tamamen pompa fiyatına yansıyacak.

BENZİNE İNDİRİM!

Enerji Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından açıklanan benzin indirimi sosyal medyada gündemde. EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruşluk indirim geldi.

BENZİN'İN LİTRE FİYATI NEDİR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 8,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,50 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

MOTORİN LİTRE FİYATI NEDİR?

15 Ekim tarihli zammın ardından 18 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara’da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir’de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.